Не зафіксував вручення повістки на відео: на Хмельниччині оштрафували військового ТЦК

У Хмельницькій області суд притягнув до адміністративної відповідальності військовослужбовця ТЦК та СП за порушення службових інструкцій під час роботи з військовозобов'язаним

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Йдеться про молодшого сержанта, якого було призначено старшим групи.

Вранці 2 вересня 2025 року він прибув за місцем проживання чоловіка для вручення повістки, однак не здійснив обов'язкову відеофіксацію розмови.

Відповідно до вимог Міністерства оборони, працівники ТЦК повинні безперервно фіксувати на відео всі контакти з військовозобов’язаними під час виконання службових обов’язків. Суд встановив, що військовий не дотримався цієї норми, чим порушив затверджену інструкцію.

Під час судового засідання обвинувачений визнав провину та пояснив, що шкодує про скоєне. Його вину підтвердили службові документи та письмові пояснення.

Суд кваліфікував дії військовослужбовця як недбале ставлення до служби в особливий період і призначив мінімальний штраф – 17 тисяч гривень.

Як відомо, з 1 вересня всі представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов'язані фіксувати свою роботу за допомогою боді-камер.

Нагадаємо, в Тернополі за порушення прав громадянина під час мобілізації до адміністративної відповідальності притягнули посадовця ТЦК. Зазначається, що працівник ТЦК, перебуваючи у службовому автомобілі, безпідставно обмежив права та свободи громадянина. Суд визнав посадовця винним та оштрафував на 34 тисячі гривень.