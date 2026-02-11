14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
10:15  11 лютого
На Чернігівщині під час пожежі загинуло подружжя та їхній син
08:39  11 лютого
У Вінниці 17-річний юнак вдарив поліцейського палицею по потилиці
11 лютого 2026, 12:00

У Києві батько та син влаштували сімейний бізнес на ухилянтах

11 лютого 2026, 12:00
Фото: прокуратура
У Києві чоловіки 45 років та 24 років влаштували схему ухилення від мобілізації. Батько та син обіцяли жителю столиці виїхати за кордон

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Батько та син знайшли чоловіка, який перебуває в розшуку. Тоді вони обіцяли йому допомогти виїхати за кордон, попередньо знявши з розшуку та працевлаштувавши на підприємство, де можливі виїзди за кордон.

Планувалось, що спочатку завдяки зв'язкам у ТЦК "клієнта" знімуть з розшуку, а потім відбудеться працевлаштування. Свої "послуги" зловмисники оцінили в 13 тисяч доларів за умови виїзду за кордон для відпустки, і в 15 тисяч доларів за умови виїзду без повернення.

"Водночас брати гроші особисто в руки чоловік не захотів, спершу запропонувавши перерахувати їх через пункт обміну валют на криптогаманець, а потім передати через знайомих. Зрештою домовились, що за грошима без попередження приїде його 24-річний син. При цьому батько інструктував сина про те, що треба бути обережним, бо за ним можуть стежити", - розповіли в прокуратурі.

Наразі обидва отримали підозри.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.

ухилення від мобілізації прокуратура Київ
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
07 серпня 2025
