У Києві батько та син влаштували сімейний бізнес на ухилянтах

Фото: прокуратура

У Києві чоловіки 45 років та 24 років влаштували схему ухилення від мобілізації. Батько та син обіцяли жителю столиці виїхати за кордон

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Батько та син знайшли чоловіка, який перебуває в розшуку. Тоді вони обіцяли йому допомогти виїхати за кордон, попередньо знявши з розшуку та працевлаштувавши на підприємство, де можливі виїзди за кордон.

Планувалось, що спочатку завдяки зв'язкам у ТЦК "клієнта" знімуть з розшуку, а потім відбудеться працевлаштування. Свої "послуги" зловмисники оцінили в 13 тисяч доларів за умови виїзду за кордон для відпустки, і в 15 тисяч доларів за умови виїзду без повернення.

"Водночас брати гроші особисто в руки чоловік не захотів, спершу запропонувавши перерахувати їх через пункт обміну валют на криптогаманець, а потім передати через знайомих. Зрештою домовились, що за грошима без попередження приїде його 24-річний син. При цьому батько інструктував сина про те, що треба бути обережним, бо за ним можуть стежити", - розповіли в прокуратурі.

Наразі обидва отримали підозри.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.