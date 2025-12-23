Фото: Главком

Про це повідомляє Главком з посиланням на ситуацію на курортах у Карпатах, передає RegioNews.

В Україні вперше за багато років зимовий сезон не стартував на жодному лижному курорті. Причиною стала повна відсутність стабільного снігового покриву в гірських регіонах, що унеможливило відкриття трас і запуск підйомників.

Курорти чекають на стабільний сніг

Найбільше від погодних умов постраждали туристичні центри Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей. Навіть на високогірних ділянках температура повітря тривалий час залишалася плюсовою, а штучне осніження не дало очікуваного результату через теплу погоду та дефіцит вологи. Представники курортів змушені відкладати відкриття сезону без чітких прогнозів щодо дат.

Експерти пов’язують ситуацію зі змінами клімату та нетиповими для грудня погодними умовами. За їхніми словами, подібні зими стають дедалі частішими, що створює серйозні ризики для гірськолижної інфраструктури та туристичного бізнесу. У регіонах, де зимовий туризм є одним з основних джерел доходів, підприємці вже фіксують зниження кількості бронювань і фінансові втрати.

Водночас частина курортів намагається переорієнтуватися на альтернативні формати відпочинку, пропонуючи екскурсійні маршрути, спа-послуги та оздоровчі програми. Однак учасники ринку визнають, що без повноцінного снігового сезону компенсувати втрати буде складно, а подальший розвиток подій залежатиме від погодних умов у найближчі тижні.

Нагадаємо, синоптики прогнозують різке повернення зими з морозами до –12 °С та снігом на Різдво і Новий рік після аномально теплого початку місяця.