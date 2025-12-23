18:49  23 грудня
23 грудня 2025, 20:43

Безпрецедентна зима: жоден лижний курорт в Україні не відкрився через відсутність снігу

23 грудня 2025, 20:43
Фото: Главком
Тепла погода в Карпатах зірвала традиційний старт гірськолижного відпочинку та змусила курорти шукати альтернативи

Про це повідомляє Главком з посиланням на ситуацію на курортах у Карпатах, передає RegioNews.

В Україні вперше за багато років зимовий сезон не стартував на жодному лижному курорті. Причиною стала повна відсутність стабільного снігового покриву в гірських регіонах, що унеможливило відкриття трас і запуск підйомників.

Курорти чекають на стабільний сніг

Найбільше від погодних умов постраждали туристичні центри Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей. Навіть на високогірних ділянках температура повітря тривалий час залишалася плюсовою, а штучне осніження не дало очікуваного результату через теплу погоду та дефіцит вологи. Представники курортів змушені відкладати відкриття сезону без чітких прогнозів щодо дат.

Експерти пов’язують ситуацію зі змінами клімату та нетиповими для грудня погодними умовами. За їхніми словами, подібні зими стають дедалі частішими, що створює серйозні ризики для гірськолижної інфраструктури та туристичного бізнесу. У регіонах, де зимовий туризм є одним з основних джерел доходів, підприємці вже фіксують зниження кількості бронювань і фінансові втрати.

Водночас частина курортів намагається переорієнтуватися на альтернативні формати відпочинку, пропонуючи екскурсійні маршрути, спа-послуги та оздоровчі програми. Однак учасники ринку визнають, що без повноцінного снігового сезону компенсувати втрати буде складно, а подальший розвиток подій залежатиме від погодних умов у найближчі тижні.

Нагадаємо, синоптики прогнозують різке повернення зими з морозами до –12 °С та снігом на Різдво і Новий рік після аномально теплого початку місяця.

23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
