14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
10:15  11 лютого
На Чернігівщині під час пожежі загинуло подружжя та їхній син
08:39  11 лютого
У Вінниці 17-річний юнак вдарив поліцейського палицею по потилиці
UA | RU
UA | RU
11 лютого 2026, 11:30

На Харківщині аферисти вкрали у військового мільйон

11 лютого 2026, 11:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Харківській області до правоохоронців звернувся військовий. Він став жертвою аферистів

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Як виявилось, шахраї зателефонували військовму та представились працівниками банку. Вони запропонували оновити дані та назвати код, що надійшов на телефон через SMS-повідомлення. Після повідомлення коду аферисти списали з рахунку військового близько мільйона гривень.

"Під час спілкування шахраї повідомили конфіденційну інформацію: прізвище, ім’я та по батькові заявника, номер бригади, у якій він проходив службу, а також суму коштів, що перебувала на рахунку, і суму грошового забезпечення, яку він востаннє отримав. Отримавши персональну інформацію про себе, заявник був введений в оману та почав вважати, що спілкується з представником банку, тому виконав інструкції, які йому надавали в телефонному режимі", - розповіли в поліції.

На щастя, правоохоронці та служба безпеки Ощадбанку встигли заблокувати подальший переказ коштів. Викрадені гроші було повернуто військовому.

Нагадаємо, раніше шахраї виманили 40 тисяч гривень у жителя Тернопільщини під приводом участі у неіснуючій програмі. Це сталось восени минулого року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист поліція Харківська область
На Полтавщині жінка втратила понад 140 тисяч гривень через "роботодавця"
10 лютого 2026, 14:45
Всі новини »
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
"Бойові" 100 000 грн та компенсації за поранення: юристи роз'яснюють, як отримати виплати
11 лютого 2026, 14:53
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
11 лютого 2026, 14:50
У Чернівцях чоловік намагався підпалити банк
11 лютого 2026, 14:35
Прикривалися "зв’язками" з правоохоронцями: ДБР викрило схему переправлення ухилянтів за кордон
11 лютого 2026, 14:07
Молоді контрактники отримають річну відстрочку від мобілізації – ВР
11 лютого 2026, 13:55
На Харківщині окупанти атакували маршрутку
11 лютого 2026, 13:45
Без їжі, води та зв'язку: у Києві жінка на два тижні покинула 14-річного сина у тяжкому стані
11 лютого 2026, 13:40
У Богодухові оголосили триденну жалобу за загиблими через російські удари
11 лютого 2026, 13:26
У Чернівецькій області на кордоні з Румунією зупинили контрабанду електронних сигарет
11 лютого 2026, 13:19
Кар'єрна консультація: у Дніпрі ветерани отримали поради, як знайти роботу після служби
11 лютого 2026, 12:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »