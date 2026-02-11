На Харківщині аферисти вкрали у військового мільйон

Фото з відкритих джерел

У Харківській області до правоохоронців звернувся військовий. Він став жертвою аферистів

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Як виявилось, шахраї зателефонували військовму та представились працівниками банку. Вони запропонували оновити дані та назвати код, що надійшов на телефон через SMS-повідомлення. Після повідомлення коду аферисти списали з рахунку військового близько мільйона гривень.

"Під час спілкування шахраї повідомили конфіденційну інформацію: прізвище, ім’я та по батькові заявника, номер бригади, у якій він проходив службу, а також суму коштів, що перебувала на рахунку, і суму грошового забезпечення, яку він востаннє отримав. Отримавши персональну інформацію про себе, заявник був введений в оману та почав вважати, що спілкується з представником банку, тому виконав інструкції, які йому надавали в телефонному режимі", - розповіли в поліції.

На щастя, правоохоронці та служба безпеки Ощадбанку встигли заблокувати подальший переказ коштів. Викрадені гроші було повернуто військовому.

