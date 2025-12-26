15:09  26 грудня
У Сумах виникла критична ситуація з опаленням
14:48  26 грудня
Вихідними в Україні очікується мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер
10:52  26 грудня
На Волині водій збив військового і втік: поліція розшукує винуватця
Вихідними в Україні очікується мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Субота та неділя будуть в Україні вологими, хмарними та з періодичним мокрим снігом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

"На дорогах буде казна що, ожеледиця, часом льодяна каша, обережно!", – попереджає вона.

І в суботу, і в неділю задуватиме сильно вітер переважно північно-західного напрямку. Пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря буде нестійкою – відлига або коливання по градусу в той чи інший бік.

У Києві вихідними – вогко, хмарно, близько нуля, сильний вітер!

"Зниження температури повітря очікується із 30-го грудня! Схоже, що Новий рік буде із морозом та снігом", – підсумувала Н.Діденко.

Як повідомлялось, на Різдво в Україні вдарили морози до -13 градусів. Крім того, подекуди випав сніг.

