12:16  27 грудня
На Одещині в ТЦК помер чоловік
10:14  27 грудня
Росіяни окупували Мирноград на Донеччині
09:59  27 грудня
У Запорізькій області загинув командир відомого підрозділу
27 грудня 2025, 11:49

Сьогодні почнуть виплачувати Національний кешбек за 2 місяці

27 грудня 2025, 11:49
фото: epravda.com.ua
Цими вихідними Кабмін розпочне виплату Національного кешбеку за жовтень і листопад 2025 року. Йдеться про понад 1 млрд грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

"Цими вихідними Уряд розпочне виплату Національного кешбеку одразу за два місяці – жовтень і листопад 2025 року. Загалом понад 4 млн активних користувачів програми отримають 1,074 млрд гривень кешбеку", – йдеться у повідомленні.

З виплатою кешбеку за жовтень і листопад план платежів по програмі на поточний рік буде виконаний в повному обсязі.

Виплата за грудень 2025 року відбудеться планово в лютому 2026 року. Це пов'язано з особливостями бюджетного процесу. Перевіряти нарахування кешбеку можна у Дії.

Кешбек можна витратити на:

  • комунальні послуги;
  • поштові послуги;
  • харчові продукти українського виробництва в магазинах та супермаркетах;
  • українські лікарські засоби та медичні вироби;
  • книги та іншу друковану продукцію;
  • благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Як повідомлялось, Національна програма кешбеку продовжує роботу у звичному режимі. Користувачі й надалі отримуватимуть належні нарахування, а сама система функціонує без змін.

Всі новини »
Співробітники держохорони заважають працювати детективам НАБУ в Раді
27 грудня 2025, 14:05
Росіяни намагаються витіснити українських військових із Купʼянська
27 грудня 2025, 13:53
Зеленський вилетів до США на переговори із Трампом
27 грудня 2025, 13:35
В Україні викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили народні депутати
27 грудня 2025, 12:46
У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджена будівля одного із міністерств
27 грудня 2025, 12:41
На Одещині в ТЦК помер чоловік
27 грудня 2025, 12:16
Російська імперія продовжує існування у вигляді нинішньої РФ, але імперії не вічні
27 грудня 2025, 12:02
Росія випустила по Україні 500 дронів і близько 40 ракет, включаючи "Кинджали"
27 грудня 2025, 11:34
Журналісти дізналися, що Зеленський хоче обговорити на зустрічі з Трампом
27 грудня 2025, 11:19
