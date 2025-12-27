Сьогодні почнуть виплачувати Національний кешбек за 2 місяці

фото: epravda.com.ua

Цими вихідними Кабмін розпочне виплату Національного кешбеку за жовтень і листопад 2025 року. Йдеться про понад 1 млрд грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

"Цими вихідними Уряд розпочне виплату Національного кешбеку одразу за два місяці – жовтень і листопад 2025 року. Загалом понад 4 млн активних користувачів програми отримають 1,074 млрд гривень кешбеку", – йдеться у повідомленні.

З виплатою кешбеку за жовтень і листопад план платежів по програмі на поточний рік буде виконаний в повному обсязі.

Виплата за грудень 2025 року відбудеться планово в лютому 2026 року. Це пов'язано з особливостями бюджетного процесу. Перевіряти нарахування кешбеку можна у Дії.

Кешбек можна витратити на:

комунальні послуги;

поштові послуги;

харчові продукти українського виробництва в магазинах та супермаркетах;

українські лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Як повідомлялось, Національна програма кешбеку продовжує роботу у звичному режимі. Користувачі й надалі отримуватимуть належні нарахування, а сама система функціонує без змін.