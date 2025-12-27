Сьогодні почнуть виплачувати Національний кешбек за 2 місяці
Цими вихідними Кабмін розпочне виплату Національного кешбеку за жовтень і листопад 2025 року. Йдеться про понад 1 млрд грн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
"Цими вихідними Уряд розпочне виплату Національного кешбеку одразу за два місяці – жовтень і листопад 2025 року. Загалом понад 4 млн активних користувачів програми отримають 1,074 млрд гривень кешбеку", – йдеться у повідомленні.
З виплатою кешбеку за жовтень і листопад план платежів по програмі на поточний рік буде виконаний в повному обсязі.
Виплата за грудень 2025 року відбудеться планово в лютому 2026 року. Це пов'язано з особливостями бюджетного процесу. Перевіряти нарахування кешбеку можна у Дії.
Кешбек можна витратити на:
- комунальні послуги;
- поштові послуги;
- харчові продукти українського виробництва в магазинах та супермаркетах;
- українські лікарські засоби та медичні вироби;
- книги та іншу друковану продукцію;
- благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.
Як повідомлялось, Національна програма кешбеку продовжує роботу у звичному режимі. Користувачі й надалі отримуватимуть належні нарахування, а сама система функціонує без змін.