26 грудня 2025, 22:41

В Україні дозволили продавати ліки не в аптеках

26 грудня 2025, 22:41
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Уряд дозволив продавати ліки на автозаправних станціях (АЗС). Проте є один нюанс – мова йде виключно про безрецептурні препарати

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.

Кабмін вніс зміни до ліцензійних умов роздрібної торгівлі безрецептурними лікарськими засобами. Відтепер їх дозволено продавати в приміщеннях АЗС.

У міністерстві вважають, що це дозволить зробити базові лікарські засоби більш доступними для людей, особливо у віддалених районах, в нічний час та в умовах вимкнень електроенергії. Водночас рішення не виведе таку торгівлю з-під контролю держави.

Йдеться лише про ліки, які люди можуть застосовувати самостійно.

Як зазначається, мережі АЗС повинні отримати відповідні ліцензії на продаж ліків.

Нагадаємо, українці можуть безкоштовно здати тести на ВІЛ та гепатити у мобільних амбулаторіях. Від початку 2025 року вже понад 67 тисяч українців скористалися цією можливістю.

