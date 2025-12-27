Сегодня начнут выплачивать Национальный кэшбек за 2 месяца

фото: epravda.com.ua

В эти выходные Кабмин начнет выплату Национального кэшбека за октябрь и ноябрь 2025 года. Речь идет о более чем 1 млрд грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельское хозяйство Украины.

"В эти выходные правительство начнет выплату Национального кэшбека сразу за два месяца – октябрь и ноябрь 2025 года. В общей сложности более 4 млн активных пользователей программы получат 1,074 млрд гривен кэшбека", – говорится в сообщении.

С выплатой Кэшбека за октябрь и ноябрь план платежей по программе на текущий год будет выполнен в полном объеме.

Выплата за декабрь 2025 г. состоится планово в феврале 2026 года. Это связано с особенностями бюджетного процесса. Проверять начисление кэшбека можно в Действии.

Кешбек можно потратить на:

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

пищевые продукты украинского производства в магазинах и супермаркетах;

украинские лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию;

благотворительность – в частности, донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

Как сообщалось, Национальная программа кэшбека продолжает работу в обычном режиме. Пользователи будут и дальше получать надлежащие начисления, а сама система функционирует без изменений.