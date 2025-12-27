В Укрэнерго рассказали о состоянии энергетики после российской атаки

иллюстративное фото: из открытых источников

В результате очередной атаки РФ в Украине обесточено значительное количество потребителей в столице и области, также действуют отключения на Черниговщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании отметили, что ночью и утром россияне совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Киев и Киевщину, под ударом оказались и энергетические объекты в других регионах.

"В результате атаки – обесточенное значительное количество потребителей в столице и области, также отключены из-за боевых действий потребители на Черниговщине. Вражеская атака еще продолжается. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация безопасности", – говорится в сообщении.

В связи с повреждением энергетического оборудования – в Киеве и области применены аварийные отключения. Предварительно обнародованные операторами систем распределения графики почасовых отключений пока не действуют. Аварийные обесточения будут упразднены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 27 декабря, по состоянию на 9:30, оно было на 3,1% ниже, чем в это время в прошлую субботу – 20 декабря. Причина изменений – обесточивание значительного количества потребителей в результате вражеской атаки", – добавили в компании.

Ранее в Укрэнерго сообщили, как отключат свет в субботу, 27 декабря. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.