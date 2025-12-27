10:38  27 декабря
В Киеве почти два десятка раненых из-за российской атаки
10:14  27 декабря
Россияне оккупировали Мирноград в Донецкой области
09:59  27 декабря
В Запорожской области погиб командир известного подразделения
27 декабря 2025, 11:06

В Укрэнерго рассказали о состоянии энергетики после российской атаки

27 декабря 2025, 11:06
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В результате очередной атаки РФ в Украине обесточено значительное количество потребителей в столице и области, также действуют отключения на Черниговщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании отметили, что ночью и утром россияне совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Киев и Киевщину, под ударом оказались и энергетические объекты в других регионах.

"В результате атаки – обесточенное значительное количество потребителей в столице и области, также отключены из-за боевых действий потребители на Черниговщине. Вражеская атака еще продолжается. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация безопасности", – говорится в сообщении.

В связи с повреждением энергетического оборудования – в Киеве и области применены аварийные отключения. Предварительно обнародованные операторами систем распределения графики почасовых отключений пока не действуют. Аварийные обесточения будут упразднены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 27 декабря, по состоянию на 9:30, оно было на 3,1% ниже, чем в это время в прошлую субботу – 20 декабря. Причина изменений – обесточивание значительного количества потребителей в результате вражеской атаки", – добавили в компании.

Ранее в Укрэнерго сообщили, как отключат свет в субботу, 27 декабря. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
