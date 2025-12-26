Відключення світла 27 грудня: які графіки застосують

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У суботу, 27 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначили у компанії, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – йдеться у повідомленні.

Раніше в Укренерго заявили, що РФ готується до нової масованої атаки України. Водночас робити якісь прогнози щодо ситуації в енергетиці у компанії відмовилися.