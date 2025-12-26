Ілюстративне фото

В Україні за останній тиждень відчутно змінилась вартість картоплі. Стало відомо, що зараз із цінниками

Про це повідомляє Агро-Бізнес, передає RegioNews.

Попит з боку споживачів знизився. В результаті оптові компанії почали знижувати вартість. Станом на 26 грудня в Україні якісна картопля продається в діапазоні 6-12 гривень за кілограм. Це на 10% дешевше, аніж минулого тижня.

Якщо порівнювати ціни з минулим роком, то зараз картопля на 61% дешевше, аніж у грудні 2024.

