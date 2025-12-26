В Україні різко впали ціни на картоплю: яка вартість перед Новим роком
В Україні за останній тиждень відчутно змінилась вартість картоплі. Стало відомо, що зараз із цінниками
Про це повідомляє Агро-Бізнес, передає RegioNews.
Попит з боку споживачів знизився. В результаті оптові компанії почали знижувати вартість. Станом на 26 грудня в Україні якісна картопля продається в діапазоні 6-12 гривень за кілограм. Це на 10% дешевше, аніж минулого тижня.
Якщо порівнювати ціни з минулим роком, то зараз картопля на 61% дешевше, аніж у грудні 2024.
Нагадаємо, раніше експерти рахували, скільки доведеться витратити на новорічний стіл. Ціни на продукти для популярних страв дорожче, аніж минулого року.
В Україні різко зросли ціни на сало: скільки тепер коштує популярний продуктВсі новини »
24 грудня 2025, 20:30В Україні відчутно дорожчають огірки: які тепер ціни
24 грудня 2025, 19:30Ціни на популярний овоч падають: які ціни в українських супермаркетах
23 грудня 2025, 23:55
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Через обстріли та блекаути: українська кукурудза різко впала в ціні - що відбувається на ринку
27 грудня 2025, 00:45ДТП у Кривому Розі: автомобілі розкидало по мокрій дорозі
26 грудня 2025, 22:55В Україні дозволили продавати ліки не в аптеках
26 грудня 2025, 22:41На Житомирщині водій збив неповнолітню
26 грудня 2025, 22:35Стало відомо, які гарантії США запропонували Україні
26 грудня 2025, 22:25У Києві вибухнув автобус
26 грудня 2025, 22:06На Київщині іномарка влетіла в електроопору: загинула людина
26 грудня 2025, 21:55Влада живе в телевізорі, з якого розмовляє з народом, але не чує його
26 грудня 2025, 21:38Не прийшов до ТЦК через трьох маленьких дітей: на Полтавщині судили чоловіка за неявку за повісткою
26 грудня 2025, 21:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі блоги »