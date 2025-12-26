22:06  26 грудня
У Києві вибухнув автобус
21:21  26 грудня
Українські військові розбили спецназ РФ на Донеччині
16:59  26 грудня
РФ атакувала Волинь: тисячі людей залишились без світла
26 грудня 2025, 23:45

В Україні різко впали ціни на картоплю: яка вартість перед Новим роком

26 грудня 2025, 23:45
Ілюстративне фото
В Україні за останній тиждень відчутно змінилась вартість картоплі. Стало відомо, що зараз із цінниками

Про це повідомляє Агро-Бізнес, передає RegioNews.

Попит з боку споживачів знизився. В результаті оптові компанії почали знижувати вартість. Станом на 26 грудня в Україні якісна картопля продається в діапазоні 6-12 гривень за кілограм. Це на 10% дешевше, аніж минулого тижня.

Якщо порівнювати ціни з минулим роком, то зараз картопля на 61% дешевше, аніж у грудні 2024.

Нагадаємо, раніше експерти рахували, скільки доведеться витратити на новорічний стіл. Ціни на продукти для популярних страв дорожче, аніж минулого року.

23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
07 серпня 2025
