В Украине резко упали цены на картофель: какая стоимость перед Новым годом
В Украине за последнюю неделю ощутимо изменилась стоимость картофеля. Стало известно, что сейчас с ценниками
Об этом сообщает Агро-Бизнес, передает RegioNews.
Спрос со стороны потребителей снизился. В результате оптовые компании начали снижать стоимость. По состоянию на 26 декабря в Украине качественный картофель продается в диапазоне 6-12 гривен за килограмм. Это на 10% дешевле, чем на прошлой неделе.
Если сравнивать цены с прошлым годом, то сейчас картофель на 61% дешевле, чем в декабре 2024 года.
Напомним, ранее эксперты считали, сколько придется потратить на новогодний стол. Цены на продукты для популярных блюд дороже, чем в прошлом году.
В Украине резко выросли цены на сало: сколько теперь стоит популярный продуктВсе новости »
24 декабря 2025, 20:30В Украине ощутимо дорожают огурцы: какие теперь цены
24 декабря 2025, 19:30Цены на популярный овощ падают: какие цены в украинских супермаркетах
23 декабря 2025, 23:55
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Из-за обстрелов и блекаутов: украинская кукуруза резко упала в цене - что происходит на рынке
27 декабря 2025, 00:45ДТП в Кривом Роге: автомобили разбросало по мокрой дороге
26 декабря 2025, 22:55В Украине разрешили продавать лекарства не в аптеках
26 декабря 2025, 22:41В Житомирской области водитель сбил несовершеннолетнюю
26 декабря 2025, 22:35Стало известно, какие гарантии США предложили Украине
26 декабря 2025, 22:25В Киеве взорвался автобус
26 декабря 2025, 22:06В Киевской области иномарка влетела в электроопору: погиб человек
26 декабря 2025, 21:55Власть живет в телевизоре, с которого разговаривает с народом, но не слышит его
26 декабря 2025, 21:38Не пришел в ТЦК из-за трех маленьких детей: на Полтавщине судили мужчину за неявку за повесткой
26 декабря 2025, 21:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все блоги »