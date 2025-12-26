Иллюстрационное фото

В Украине за последнюю неделю ощутимо изменилась стоимость картофеля. Стало известно, что сейчас с ценниками

Об этом сообщает Агро-Бизнес, передает RegioNews.

Спрос со стороны потребителей снизился. В результате оптовые компании начали снижать стоимость. По состоянию на 26 декабря в Украине качественный картофель продается в диапазоне 6-12 гривен за килограмм. Это на 10% дешевле, чем на прошлой неделе.

Если сравнивать цены с прошлым годом, то сейчас картофель на 61% дешевле, чем в декабре 2024 года.

Напомним, ранее эксперты считали, сколько придется потратить на новогодний стол. Цены на продукты для популярных блюд дороже, чем в прошлом году.