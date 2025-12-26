Фото: Телеграм/Олексій Гончаренко

НАБУ розслідує фінансові махінації в "Укрнафті" періоду 2015–2016 років, які можуть сягати 13,8 млрд грн

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

НАБУ розслідує фінансові махінації в державній компанії "Укрнафта", пов’язані з діяльністю бізнесмена Ігоря Коломойського. За його словами, йдеться про період 2015–2016 років, коли Коломойський через своїх менеджерів фактично контролював компанію. За попередніми даними, загальна сума махінацій могла сягати 13,8 мільярда гривень.

Матеріали за цим епізодом вже передані до суду. При цьому Железняк зазначив, що це лише частина схем, а розслідування триває і нині. Слідчі встановлюють додаткові факти і перевіряють інші можливі порушення фінансової дисципліни в компанії за той період.

У 2022 році держава повернула контроль над "Укрнафтою". Після цього старі схеми махінацій були зупинені, а компанія почала стабільно працювати та показала прибутковість. Експерти відзначають, що відновлення державного управління суттєво вплинуло на фінансовий стан підприємства та прозорість його операцій.

Розслідування НАБУ триває, і правоохоронці продовжують збирати докази для повного встановлення обсягів фінансових порушень та відповідальності осіб, причетних до махінацій. Це питання залишається під контролем судових та слідчих органів.

Раніше повідомлялося, у Вищому антикорупційному суді відбулося чергове засідання у гучній справі бізнесмена Ігоря Коломойського – його доставили до зали суду в автозаку.

Раніше апеляційний суд залишив Ігоря Коломойського під вартою. Під час засідання 17 грудня бізнесмен висловив свою думку про політичну ситуацію в Україні і заявив, що чинний президент Володимир Зеленський не планує брати участь у наступних виборах і, на його думку, може піти разом із екскерівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.