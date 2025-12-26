22:06  26 грудня
У Києві вибухнув автобус
21:21  26 грудня
Українські військові розбили спецназ РФ на Донеччині
16:59  26 грудня
РФ атакувала Волинь: тисячі людей залишились без світла
UA | RU
UA | RU
26 грудня 2025, 19:25

НАБУ розслідує фінансові махінації Ігоря Коломойського в "Укрнафті" на 13,8 млрд грн

26 грудня 2025, 19:25
Читайте также на русском языке
Фото: Телеграм/Олексій Гончаренко
Читайте также
на русском языке

НАБУ розслідує фінансові махінації в "Укрнафті" періоду 2015–2016 років, які можуть сягати 13,8 млрд грн

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

НАБУ розслідує фінансові махінації в державній компанії "Укрнафта", пов’язані з діяльністю бізнесмена Ігоря Коломойського. За його словами, йдеться про період 2015–2016 років, коли Коломойський через своїх менеджерів фактично контролював компанію. За попередніми даними, загальна сума махінацій могла сягати 13,8 мільярда гривень.

Матеріали за цим епізодом вже передані до суду. При цьому Железняк зазначив, що це лише частина схем, а розслідування триває і нині. Слідчі встановлюють додаткові факти і перевіряють інші можливі порушення фінансової дисципліни в компанії за той період.

У 2022 році держава повернула контроль над "Укрнафтою". Після цього старі схеми махінацій були зупинені, а компанія почала стабільно працювати та показала прибутковість. Експерти відзначають, що відновлення державного управління суттєво вплинуло на фінансовий стан підприємства та прозорість його операцій.

Розслідування НАБУ триває, і правоохоронці продовжують збирати докази для повного встановлення обсягів фінансових порушень та відповідальності осіб, причетних до махінацій. Це питання залишається під контролем судових та слідчих органів.

Раніше повідомлялося, у Вищому антикорупційному суді відбулося чергове засідання у гучній справі бізнесмена Ігоря Коломойського – його доставили до зали суду в автозаку.

Раніше апеляційний суд залишив Ігоря Коломойського під вартою. Під час засідання 17 грудня бізнесмен висловив свою думку про політичну ситуацію в Україні і заявив, що чинний президент Володимир Зеленський не планує брати участь у наступних виборах і, на його думку, може піти разом із екскерівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ Укрнафта Коломойський Ігор Валерійович махінації суд корупція
На Миколаївщині судили чоловіків за вбивство військового
26 грудня 2025, 17:35
У Черкасах під час вручення повісток двох військових ТЦК побили
26 грудня 2025, 15:55
Міндіч зробив заяву про плівки НАБУ та Зеленського
26 грудня 2025, 15:33
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Стало відомо, які гарантії США запропонували Україні
26 грудня 2025, 22:25
У Києві вибухнув автобус
26 грудня 2025, 22:06
Влада живе в телевізорі, з якого розмовляє з народом, але не чує його
26 грудня 2025, 21:38
Українські військові розбили спецназ РФ на Донеччині
26 грудня 2025, 21:21
Дистанційно підірвав ресторан у Чернігові за грошову винагороду: затримано 45-річного підозрюваного
26 грудня 2025, 20:30
"Усвідомлював свої дії": на Вінниччині завершили розслідування щодо резонансного вбивства школярів
26 грудня 2025, 20:20
На Дніпропетровщині викрили незаконні "реабілітаційні" центри, де експлуатували людей
26 грудня 2025, 20:11
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови 60 днів перемир’я
26 грудня 2025, 20:00
Масові ДТП спостерігаються на Львівщині та Івано-Франківщині через лід на дорогах
26 грудня 2025, 19:41
На Полтавщині чоловік купив інвалідність, щоб не мобілізуватися: як його покарали
26 грудня 2025, 19:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Всі блоги »