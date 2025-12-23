Розпочалось нове засідання у справі Коломойського
У Вищому антикорупційному суді розпочалось чергове засідання у справі бізнесмена Ігоря Коломойського
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис народного депутата Олексія Гончаренка.
"Його вже доставили в залу суду. Автозаки всі поремонтовані!", – додав нардеп.
Раніше апеляційний суд залишив Ігоря Коломойського під вартою. Під час засідання 17 грудня бізнесмен висловив свою думку про політичну ситуацію в Україні і заявив, що чинний президент Володимир Зеленський не планує брати участь у наступних виборах і, на його думку, може піти разом із екскерівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.
