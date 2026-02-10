На Черкащині жінка підпалила ГЕС на замовлення росіян

Фото з відкритих джерел

Канівський міськрайонний суд Черкаської області визнав громадянку винною у диверсії. Стало відомо, який вирок вона отримала

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У квітні 2025 року жінка підпалила споруди на греблі Канівської гідроелектростанції. Вона це зробила на замовлення росіян: спецслужби РФ обіцяли заплатити їй 20 тисяч гривень.

Зрадниця відправила відеозапис, але їй відмовилися платити, бо на відео не було геоданих. Російськй куратор запропонував їй за 900 доларів підпалити поштомат Укрпошти чи Нової Пошти. Обвинувачена погодилася та пішла фотографувати поштомат Нової Пошти, де її і затримали.

На суді вона визнала провину та каялась. Сторона захисту просила врахувати її стан здоровʼя, те що вона потребує лікування. Відомо, що жінка є обмежено осудною. У момент злочину вона не повністю усвідомлювала свої дії, що підтвердив психіатрічний експерт.

Суд призначив покарання у вигляді 15 років увʼязнення з конфіскацією майна і застосуванням примусових заходів медичного характеру в виді амбулаторної психіатричної допомоги за місцем відбування покарання.

