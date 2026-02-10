18:50  10 лютого
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
17:05  10 лютого
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
16:55  10 лютого
У Києві аферисти продавали житло людей
UA | RU
UA | RU
10 лютого 2026, 16:30

На Черкащині жінка підпалила ГЕС на замовлення росіян

10 лютого 2026, 16:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Канівський міськрайонний суд Черкаської області визнав громадянку винною у диверсії. Стало відомо, який вирок вона отримала

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У квітні 2025 року жінка підпалила споруди на греблі Канівської гідроелектростанції. Вона це зробила на замовлення росіян: спецслужби РФ обіцяли заплатити їй 20 тисяч гривень.

Зрадниця відправила відеозапис, але їй відмовилися платити, бо на відео не було геоданих. Російськй куратор запропонував їй за 900 доларів підпалити поштомат Укрпошти чи Нової Пошти. Обвинувачена погодилася та пішла фотографувати поштомат Нової Пошти, де її і затримали.

На суді вона визнала провину та каялась. Сторона захисту просила врахувати її стан здоровʼя, те що вона потребує лікування. Відомо, що жінка є обмежено осудною. У момент злочину вона не повністю усвідомлювала свої дії, що підтвердив психіатрічний експерт.

Суд призначив покарання у вигляді 15 років увʼязнення з конфіскацією майна і застосуванням примусових заходів медичного характеру в виді амбулаторної психіатричної допомоги за місцем відбування покарання.

Нагадаємо, у Луцьку росіяни намагалися завербувати учня 8 класу – запропонували підпалити авто. Школяр звернувся до інспектора служби освітньої безпеки у своєму навчальному закладі. Отриману інформацію одразу передали до відповідних спеціальних служб.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд підпал Черкаська область
На Вінниччині жінка допомагала "працевлаштовуватися" в росіян: її "співробітник" робив підпали
09 лютого 2026, 18:35
Хотів, щоб "війна швидше завершилась": на Харківщині чоловік "зливав" росіянам дислокацію ЗСУ
09 лютого 2026, 12:45
Всі новини »
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
10 лютого 2026, 18:50
На Донеччині викрили лісника, який продавав "дозволи" на незаконну вирубку лісу
10 лютого 2026, 18:19
На Запоріжжі військовий збив людину та втік
10 лютого 2026, 17:55
Єрмак міг таємно зустрічатися із Зеленським
10 лютого 2026, 17:50
Росіяни використали замерзлу річку для просування на Донеччині
10 лютого 2026, 17:21
Не дозволили випити: на Рівненщині чоловік жорстоко вбив батька ножем
10 лютого 2026, 17:20
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
10 лютого 2026, 17:05
У Києві аферисти продавали житло людей
10 лютого 2026, 16:55
Український спортсмен вийшов у "шоломі пам'яті" на Олімпіаді попри заборону
10 лютого 2026, 16:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »