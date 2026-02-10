У Києві зіткнулись дві вантажівки та маршрутка: є постраждалі

Фото: поліція

ДТП сталася у столиці у вівторок, 10 лютого, близько 12:30 на Кільцевій дорозі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що 59-річний водій вантажівки Volvo не дотримався безпечної швидкості та врізався у маршрутку "Богдан", що їхала попереду.

Від удару некеровану маршрутку відкинуло у вантажівку Ford, який в цей момент повертав на прилеглу територію.

Внаслідок ДТП отримали травми 65-річний водій маршрутки та троє його пасажирок 41, 44 та 49 років. Їх госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини автопригоди.

