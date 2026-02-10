Росіяни використали замерзлу річку для просування на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Окупантам вдалося перейти через річку Сіверський Донець в Донецькій області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані 81-ї бригади.

За даними військових, підрозділам ворога вдалося пройти по декількох замерзлих ділянках Сіверського Донця біля населеного пункту Закітне.

Наразі Сили оборони продовжують пошуково-ударні роботи для ліквідації груп РФ. Йдеться про декілька ворожих груп, які перетнули річку та інфільтрувалися у міжпозиційний простір українських військових.

Також Сили оборони фіксують випадки пересування російських груп вздовж річки Сіверський Донець з боку Серебрянського лісництва.

Нагадаємо, росіяни намагаються прорвати фронт на Донеччині. Раніше повідомлялось, що окупанти намагаються форсувати Сіверський Донець і прорвати оборону Сил оборони.