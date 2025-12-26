У Черкасах під час вручення повісток двох військових ТЦК побили

Ілюстративне фото

Придніпровський районний суд міста Черкаси визнав винними чотирьох осіб, які у травні напали на військовослужбовців ТЦК та СП під час виконання ними службових обов’язків. Стало відомо, який вирок вони отримали.

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Інцидент стався у травні цього року в Черкасах. Двоє військових ТЦК виконували мобілізаційні завдання. Вони запинили чоловіка для перевірки документів. Четверо людей перешкоджали військовим: одна обвинувачена здійснювала словесні заклики та підбурювала інших до фізичного впливу, троє інших нанесли удари військовослужбовцям (кулаками, ногою, долонею) в різні частини тіла, спричинивши фізичний біль (без тілесних ушкоджень).

На суді вони визнали провину. Суд визнав всіх винними. Усім призначили по п’ять років позбавлення волі з випробувальним строком.

Нагадаємо, 25 грудня в Дніпрі сталась стрілянина із ТЦК. За словами поліцейських, чоловік поранив двох військових ножем, а один зі співробітників ТЦК вистрелив у повітря.