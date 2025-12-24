Уряд посилив контроль у галузях електроенергетики і теплопостачання

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Кабмін посилив контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства у галузях електроенергетики та теплопостачання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міненерго.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яким посилюється державний контроль у сфері електроенергетики та теплопостачання в умовах воєнного стану. А саме, вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303, що дозволяє Державній інспекції енергетичного нагляду України повноцінно здійснювати заходи державного енергетичного нагляду (контролю).

Відповідно до рішення, Держенергонагляд зможе контролювати дотримання вимог законодавства у галузях електроенергетики та теплопостачання щодо всіх суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у цих сферах, зокрема виробників електричної енергії, оператора системи передачі та операторів системи розподілу, а також теплопостачальних підприємств у порядку, визначеному ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", протягом усього періоду дії воєнного стану.

"З метою запобігання порушенням режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України або її окремих частин внаслідок дефіциту потужності та електроенергії, зниження частоти, порушення режиму допустимих перетоків і перевантаження мережних елементів, Держенергонагляд матиме можливість проводити перевірки суб’єктів електроенергетики та теплопостачання, зокрема, в частині своєчасного виявлення можливих організаційно-технічних передумов виникнення порушень в роботі об'єктів електроенергетики та теплопостачання та розроблення організаційно-технічних заходів для недопущення виникнення аварійних ситуацій у роботі відповідного обладнання в майбутньому", – йдеться у повідомленні.

