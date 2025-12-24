19:05  24 грудня
Стало відомо, як відключатимуть світло на Різдво
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
16:44  24 грудня
У Держприкордонслужбі розповіли, яка ситуація на кордоні напередодні свят
24 грудня 2025, 17:26

Уряд посилив контроль у галузях електроенергетики і теплопостачання

24 грудня 2025, 17:26
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Кабмін посилив контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства у галузях електроенергетики та теплопостачання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міненерго.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яким посилюється державний контроль у сфері електроенергетики та теплопостачання в умовах воєнного стану. А саме, вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303, що дозволяє Державній інспекції енергетичного нагляду України повноцінно здійснювати заходи державного енергетичного нагляду (контролю).

Відповідно до рішення, Держенергонагляд зможе контролювати дотримання вимог законодавства у галузях електроенергетики та теплопостачання щодо всіх суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у цих сферах, зокрема виробників електричної енергії, оператора системи передачі та операторів системи розподілу, а також теплопостачальних підприємств у порядку, визначеному ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", протягом усього періоду дії воєнного стану.

"З метою запобігання порушенням режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України або її окремих частин внаслідок дефіциту потужності та електроенергії, зниження частоти, порушення режиму допустимих перетоків і перевантаження мережних елементів, Держенергонагляд матиме можливість проводити перевірки суб’єктів електроенергетики та теплопостачання, зокрема, в частині своєчасного виявлення можливих організаційно-технічних передумов виникнення порушень в роботі об'єктів електроенергетики та теплопостачання та розроблення організаційно-технічних заходів для недопущення виникнення аварійних ситуацій у роботі відповідного обладнання в майбутньому", – йдеться у повідомленні.

Раніше у ДТЕК заявили, що зима 2025/26 років буде найважчою за весь час повномасштабного вторгнення. Люди можуть залишатися по 15-20 годин без електропостачання.

23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
