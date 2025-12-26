Отключение света 27 декабря: какие графики применят

иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу, 27 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отметили в компании, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – говорится в сообщении.

Ранее в Укрэнерго заявили, что РФ готовится к новой массированной атаке Украины. В то же время делать какие-либо прогнозы по ситуации в энергетике у компании отказались.