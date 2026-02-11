На Рівненщині чоловік під час застілля напав на товариша з ножем

Фото з відкритих джерел

У Рівненській області суд виніс вирок чоловіку, який з ножем напав на товарища. Найближчі роки він проведе у в'язниці

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Сам інцидент стався влітку минулого року в місті Сарни. Між 38-річним чоловіком та його 36-річним знайомим сталась сварка під час застілля з алкоголем. Під час конфлікту господар вдарив гостя ножем у груди.

На щастя, потерпілий зміг дійти до своєї колишньої дружини, яка живе неподалік. Жінка викликала медиків. Потерілого госпіталізували із колото-різаною раною грудної клітки.

Чоловік, який вдарив знайомого ножем, на момент затримання був п'яним. Проте згодом він розкаювався. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

