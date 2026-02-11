20:58  11 лютого
У Херсоні на АЗС вибухнула вантажівка
15:50  11 лютого
Сили ППО знешкодили два ворожі "Кинджали", які летіли в напрямку Львова
14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
UA | RU
UA | RU
11 лютого 2026, 15:35

На Рівненщині чоловік під час застілля напав на товариша з ножем

11 лютого 2026, 15:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Рівненській області суд виніс вирок чоловіку, який з ножем напав на товарища. Найближчі роки він проведе у в'язниці

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Сам інцидент стався влітку минулого року в місті Сарни. Між 38-річним чоловіком та його 36-річним знайомим сталась сварка під час застілля з алкоголем. Під час конфлікту господар вдарив гостя ножем у груди.

На щастя, потерпілий зміг дійти до своєї колишньої дружини, яка живе неподалік. Жінка викликала медиків. Потерілого госпіталізували із колото-різаною раною грудної клітки.

Чоловік, який вдарив знайомого ножем, на момент затримання був п'яним. Проте згодом він розкаювався. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік жорстоко вбив свого брата-близнюка. Для того щоб приховати злочин, він розчленував тіло та викинув голову на смітник.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
напад суд Рівненська область
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:56
На Львівщині 2-річний хлопчик помер через переохолодження: батьків дитини затримали
11 лютого 2026, 21:55
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:55
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:55
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:55
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:55
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:55
"Заробили" мільйони: у Києві викрили схему хабарів у ветлікарнях
11 лютого 2026, 21:40
Львівська область отримала 600 млн грн на житло для ветеранів
11 лютого 2026, 21:22
На Херсонщині внаслідок атаки сталась пожежа на АЗС
11 лютого 2026, 21:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »