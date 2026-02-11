20:58  11 лютого
11 лютого 2026, 16:15

Дитячий одяг із метадоном: на Львівщині чоловік продавав наркотики через Telegram

11 лютого 2026, 16:15
Фото: Нацполіція
У Львові викрили чоловіка, який торгував наркотиками онлайн. При цьому заборонені речовини він ховав у дитячих речах

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

У Льові правоохоронці вилучили в чоловіка 28 зіп-пакетів із наркотичним засобом метадон, які були заховані у дитячий одяг та запаковані у поліетиленові пакети й готові до відправлення. Виявилось, він працював "відправником" для двох магазинів наркотиків в Telegram.

Він отримував оптову партію наркотичного засобу метадон, здійснював його фасування на дрібні партії у зіп-пакети, які в подальшому в прихованому вигляді розповсюджував за допомогою поштових відправлень. Оплату він отримував "товаром" у розмірі десяти відсотків від проданого.

"Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині ліквідували наркопритон, який організував прикордонник. Фігуранти закуповували наркотики на чорному ринку, фасували їх і збували наркозалежним.

наркотики поліція затримання
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
