Дитячий одяг із метадоном: на Львівщині чоловік продавав наркотики через Telegram

У Львові викрили чоловіка, який торгував наркотиками онлайн. При цьому заборонені речовини він ховав у дитячих речах

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

У Льові правоохоронці вилучили в чоловіка 28 зіп-пакетів із наркотичним засобом метадон, які були заховані у дитячий одяг та запаковані у поліетиленові пакети й готові до відправлення. Виявилось, він працював "відправником" для двох магазинів наркотиків в Telegram.

Він отримував оптову партію наркотичного засобу метадон, здійснював його фасування на дрібні партії у зіп-пакети, які в подальшому в прихованому вигляді розповсюджував за допомогою поштових відправлень. Оплату він отримував "товаром" у розмірі десяти відсотків від проданого.

"Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

