ЄС передав Україні теплоелектростанцію, яка забезпечить світлом мільйон українців

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Литва передала Україні теплоелектростанцію, яка повинна забезпечити світлом близько мільйона абонентів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Міненерго.

Як зазначається, ця операція тривала 11 місяців і включала 149 поставок обладнання загальною вагою 2399 тонн.

Надане обладнання допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України, де енергетична інфраструктура була істотно пошкоджена внаслідок російських ударів.

"Ми надзвичайно вдячні партнерам з Литви, Польщі і всієї європейської спільноти, які допомогли отримати критично необхідне устаткування. Воно допомогло відновити важливі енергетичні потужності та посилити стійкість енергосистеми", – зазначили у Міненерго.

Відомо, що поставка цієї електростанції допоможе забезпечити світлом і теплом один мільйон людей, які стикаються з четвертою зимою російської агресивної війни.

Раніше ми повідомляли про те, як вимикатимуть світло у вівторок, 23 грудня. Обмеження продовжують діяти внаслідок масованих російських обстрілів енергетики України.