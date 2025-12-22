ЄС передав Україні теплоелектростанцію, яка забезпечить світлом мільйон українців
Литва передала Україні теплоелектростанцію, яка повинна забезпечити світлом близько мільйона абонентів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Міненерго.
Як зазначається, ця операція тривала 11 місяців і включала 149 поставок обладнання загальною вагою 2399 тонн.
Надане обладнання допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України, де енергетична інфраструктура була істотно пошкоджена внаслідок російських ударів.
"Ми надзвичайно вдячні партнерам з Литви, Польщі і всієї європейської спільноти, які допомогли отримати критично необхідне устаткування. Воно допомогло відновити важливі енергетичні потужності та посилити стійкість енергосистеми", – зазначили у Міненерго.
Відомо, що поставка цієї електростанції допоможе забезпечити світлом і теплом один мільйон людей, які стикаються з четвертою зимою російської агресивної війни.
Раніше ми повідомляли про те, як вимикатимуть світло у вівторок, 23 грудня. Обмеження продовжують діяти внаслідок масованих російських обстрілів енергетики України.