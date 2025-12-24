19:05  24 грудня
Стало відомо, як відключатимуть світло на Різдво
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
16:44  24 грудня
У Держприкордонслужбі розповіли, яка ситуація на кордоні напередодні свят
24 грудня 2025, 19:05

Стало відомо, як відключатимуть світло на Різдво

24 грудня 2025, 19:05
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У четвер, 25 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

У відомстві нагадують, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – повідомили у компанії.

Також енергетики закликають споживати електроенергію ощадливо.

Раніше у ДТЕК заявили, що зима 2025/26 років буде найважчою за увесь час повномасштабного вторгнення. Люди можуть залишатися по 15-20 годин без електропостачання.

Укрэнерго енергетика економіка відключення світла попередження
07 серпня 2025
