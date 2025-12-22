Ціни на курятину в Україні: як змінились ціни за рік і скільки коштуватиме закупитися на свята

Ілюстративне фото

В Україні за останні місяці курятина трохи подешевшала. Стало відомо, як змінилась вартість

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Середні ціни на курячу тушку опустились до 117,93 гривні за кілограм. Це на 1,7% менше, аніж було у жовтні цього року. Тоді середня вартість становила майже 120 гривень за кілограм.

При цьому якщо порівнювати з цінами минулого року, куряча тушка подорожчала на майже 28% – тоді середня вартість м'яса становила 92,38 гривні за кілограм. Куряче філе також подорожчало за рік: ціна піднялась на 31,3%, до 171 гривні за кілограм у середньому.

Нагадаємо, раніше експерти рахували, скільки доведеться витратити на новорічний стіл. Ціни на продукти для популярних страв дорожче, аніж минулого року.