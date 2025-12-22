Ціни на курятину в Україні: як змінились ціни за рік і скільки коштуватиме закупитися на свята
В Україні за останні місяці курятина трохи подешевшала. Стало відомо, як змінилась вартість
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Середні ціни на курячу тушку опустились до 117,93 гривні за кілограм. Це на 1,7% менше, аніж було у жовтні цього року. Тоді середня вартість становила майже 120 гривень за кілограм.
При цьому якщо порівнювати з цінами минулого року, куряча тушка подорожчала на майже 28% – тоді середня вартість м'яса становила 92,38 гривні за кілограм. Куряче філе також подорожчало за рік: ціна піднялась на 31,3%, до 171 гривні за кілограм у середньому.
Нагадаємо, раніше експерти рахували, скільки доведеться витратити на новорічний стіл. Ціни на продукти для популярних страв дорожче, аніж минулого року.
Різдвяний кошик в Україні подорожчав: як змінились ціни на продуктиВсі новини »
19 грудня 2025, 23:30Майже 200 тис грн: саме така вартість найдорожчого святкування Нового Року у Буковелі
17 грудня 2025, 20:13Олів'є в Україні подорожчало: скільки тепер коштуватиме популярна новорічна страва
16 грудня 2025, 23:30
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
Зірковий вчитель фізики Руслан Ігорович таємно одружився
23 грудня 2025, 01:30"Зробимо все можливе": діти Степана Гіги розповіли, що тепер буде з його піснями
23 грудня 2025, 00:30ДБР провело обшуки у колишнього генпрокурора Піскуна, який проживає у Франції
22 грудня 2025, 22:24За тиждень Польща депортувала понад 20 українців
22 грудня 2025, 21:43У Запоріжжі під час пожежі надзвичайники врятували 5 осіб, серед них дитина
22 грудня 2025, 20:53У Дніпрі чоловік катався з жінками на авто з наркотиками та без бампера
22 грудня 2025, 20:50З Синельниківського та Нікопольського районів Дніпропетровщини евакуювали 3400 цивільних
22 грудня 2025, 20:35На Запоріжжі колишнього рятувальника судили за державну зраду
22 грудня 2025, 20:25Авто на швидкості врізалося у відбійник під Києвом: госпіталізовано водія та 28-річну пасажирку
22 грудня 2025, 20:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі блоги »