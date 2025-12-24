В Украине резко выросли цены на сало: сколько теперь стоит популярный продукт

Иллюстративное фото

В Украине ощутимо подорожало сало. Стало известно, сколько теперь придется платить за килограмм

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По состоянию на ноябрь 2025 сало стало на 3,5% дороже, если сравнивать с прошлым месяцем. Средняя потребительская цена составляет 214,12 гривны за килограмм. При этом, если сравнивать с прошлым годом, то цена выросла на 29,1% (тогда в среднем показатель был 206,81 гривны за килограмм).

Стоимость дешевых сортов сала в Украине составляет 150-200 гривен за килограмм. При этом цены на премиумсегмент могут достигать 600-700 гривен за килограмм и выше.

