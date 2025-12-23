13:09  23 грудня
23 грудня 2025, 11:45

Ціни ростуть як на дріжджах: скільки тепер коштують популярні продукти в Україні перед святами

23 грудня 2025, 11:45
Ілюстративне фото
В Україні за останній тиждень змінились ціни на овочі. Крім того, подорожчали мандарини на тлі підготовки до новорічних свят

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Столові буряки в Україні подорожчали до 8-10 гривень за кілограм. Огірок також зріс у ціні до 130-150 гривень за кілограм. Солодкий перець подорожчав до 100-120 гривень за кілограм.

Що стосується фруктів, то найбільше подорожчали мандарини. На тлі підготовки до свят традиційний фрукт подорожчав до 65-100 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше експерти рахували, скільки доведеться витратити на новорічний стіл. Ціни на продукти для популярних страв дорожче, аніж минулого року.

