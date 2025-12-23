Ціни ростуть як на дріжджах: скільки тепер коштують популярні продукти в Україні перед святами
В Україні за останній тиждень змінились ціни на овочі. Крім того, подорожчали мандарини на тлі підготовки до новорічних свят
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Столові буряки в Україні подорожчали до 8-10 гривень за кілограм. Огірок також зріс у ціні до 130-150 гривень за кілограм. Солодкий перець подорожчав до 100-120 гривень за кілограм.
Що стосується фруктів, то найбільше подорожчали мандарини. На тлі підготовки до свят традиційний фрукт подорожчав до 65-100 гривень за кілограм.
Нагадаємо, раніше експерти рахували, скільки доведеться витратити на новорічний стіл. Ціни на продукти для популярних страв дорожче, аніж минулого року.
Різдвяний кошик в Україні подорожчав: як змінились ціни на продуктиВсі новини »
19 грудня 2025, 23:30Олів'є в Україні подорожчало: скільки тепер коштуватиме популярна новорічна страва
16 грудня 2025, 23:30В Україні змінились ціни на капусту: скільки тепер платити за кілограм
12 грудня 2025, 16:30
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Одне з провідних підприємств металургійної галузі України повністю зупинилось через атаку РФ
23 грудня 2025, 13:35Розпочалось нове засідання у справі Коломойського
23 грудня 2025, 13:25На Рівненщині повністю відновлено електропостачання після атаки РФ
23 грудня 2025, 13:17На Тернопільщині водій Audi збив 77-річну жінку
23 грудня 2025, 13:09Смертельна ДТП на Хмельниччині: підозрюваного екстрадували з Польщі
23 грудня 2025, 12:57Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
23 грудня 2025, 12:53Українські атомні станції знизили потужність генерації після нічної атаки РФ
23 грудня 2025, 12:41Святошинський район Києва після атаки: п'ятеро потерпілих та пошкоджені будинки
23 грудня 2025, 12:34Хотів потрапити у Молдову. На Одещині неподалік кордону затримали водія автівки з клієнтом у багажнику
23 грудня 2025, 12:29Гроші повз касу: на Буковині оператор АЗС "заробив" 1,4 мільйона гривень
23 грудня 2025, 12:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні