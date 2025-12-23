Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

У постраждалих районах зафіксовані пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.

Внаслідок ударів в одному з районів пошкоджено цивільний суховантаж та склад. Зайнявся дах у двоповерховому житловому будинку та пошкоджений гараж. Пожежі ліквідували рятувальники.

В іншому районі в результаті удару пошкоджені вікна та дахи у 122 приватних будинках та скління у ще трьох багатоповерхових. Ушкоджено порожнє складське приміщення.

На щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих.

У районах, що зазнали ударів, спостерігаються перебої з енергопостачанням. Критична інфраструктура заживлена від генераторів. Розгорнуті Пункти незламності – за допомогою вже звернулися близько 900 людей.

На місцях подій працюють рятувальні та аварійно-відновлювальні служби. Їх робота ускладнена постійними повітряними тривогами.

Нагадаємо, зранку 23 грудня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.

На Житомирщині внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, цивільні приватні підприємства та магазин. Відомо про 6 постраждалих, з них двоє дітей.