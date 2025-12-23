РФ атакувала на Одещині портову, енергетичну, транспортну, промислову та житлову інфраструктури
Вночі 23 грудня російська армія здійснила чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.
У постраждалих районах зафіксовані пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.
Внаслідок ударів в одному з районів пошкоджено цивільний суховантаж та склад. Зайнявся дах у двоповерховому житловому будинку та пошкоджений гараж. Пожежі ліквідували рятувальники.
В іншому районі в результаті удару пошкоджені вікна та дахи у 122 приватних будинках та скління у ще трьох багатоповерхових. Ушкоджено порожнє складське приміщення.
На щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих.
У районах, що зазнали ударів, спостерігаються перебої з енергопостачанням. Критична інфраструктура заживлена від генераторів. Розгорнуті Пункти незламності – за допомогою вже звернулися близько 900 людей.
На місцях подій працюють рятувальні та аварійно-відновлювальні служби. Їх робота ускладнена постійними повітряними тривогами.
Нагадаємо, зранку 23 грудня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.
На Житомирщині внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, цивільні приватні підприємства та магазин. Відомо про 6 постраждалих, з них двоє дітей.