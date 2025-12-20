Уночі РФ атакувала енергетичні об’єкти України у чотирьох областях, в усіх регіонах застосовуються графіки відключень світла

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч з 19 на 20 грудня росіяни атакували об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство енергетики України.

"Внаслідок атак рф на ранок є знеструмлені споживачі в Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях", – зазначили у відомстві.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

У зв’язку із цим в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень.

Раніше ми повідомляли про те, як відключатимуть світло в Україні у суботу, 20 грудня. Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.