Через масовані атаки РФ по енергетичній інфраструктурі бюджет України недоотримує значні кошти

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

"До жовтня ми йшли максимально добре, хоча не все було просто і з курсом долара, і не все було добре на світових ринках. Але потім почалися дуже жорстокі масовані атаки", – зазначила вона.

За словами Карнаух, енергетичні компанії є великими платниками податків, зокрема ПДВ, рентних платежів, акцизів з електроенергії та пального.

"Газовидобувна галузь практично знищена, виробництво пального знищено. Електроенергія – практично всі ТЕС і ГЕС пошкоджені", – підсумувала вона.

Раніше в Укренерго розповіли про стан енергосистеми після вихідних. В компанії повідомили, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Проте внаслідок чергової ворожої атаки – є знеструмлені споживачі на Одещині.