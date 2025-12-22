15:19  22 грудня
Завтра в Україні очікується похолодання і сніг
14:29  22 грудня
Прикордонники фіксують черги на кордоні через різдвяно-новорічні свята
13:29  22 грудня
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів
22 грудня 2025, 13:59

Через масовані атаки РФ по енергетичній інфраструктурі бюджет України недоотримує значні кошти

22 грудня 2025, 13:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Масовані атаки росіян по енергетиці України суттєво вдарили по доходах держбюджету

Як передає RegioNews, про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

"До жовтня ми йшли максимально добре, хоча не все було просто і з курсом долара, і не все було добре на світових ринках. Але потім почалися дуже жорстокі масовані атаки", – зазначила вона.

За словами Карнаух, енергетичні компанії є великими платниками податків, зокрема ПДВ, рентних платежів, акцизів з електроенергії та пального.

"Газовидобувна галузь практично знищена, виробництво пального знищено. Електроенергія – практично всі ТЕС і ГЕС пошкоджені", – підсумувала вона.

Раніше в Укренерго розповіли про стан енергосистеми після вихідних. В компанії повідомили, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Проте внаслідок чергової ворожої атаки – є знеструмлені споживачі на Одещині.

19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
07 серпня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
