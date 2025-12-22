17:52  22 грудня
В Укренерго попередили українців про відключення світла 23 грудня

ілюстративне фото: з відкритих джерел
У вівторок, 23 грудня, у більшості регіонів діятимуть графіки відключення світла для побутових і промислових споживачів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Укренерго у Телеграмі.

Зазначається, що графіки погодинних відключень для побутових споживачів діятимуть протягом доби у більшості регіонів України. Паралельно діятимуть і обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

У компанії повідомили, що обмеження продовжують діяти внаслідок масованих російських обстрілів енергетики України. Як і раніше, кількість черг, одночасно задіяних у відключеннях, не названа.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через масовані атаки РФ по енергетичній інфраструктурі бюджет України недоотримує значні кошти. Про це заявили у Податковій.

