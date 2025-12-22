15:19  22 грудня
Завтра в Україні очікується похолодання і сніг
14:29  22 грудня
Прикордонники фіксують черги на кордоні через різдвяно-новорічні свята
13:29  22 грудня
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів
22 грудня 2025, 13:29

В Укренерго розповіли про стан енергосистеми після вихідних

22 грудня 2025, 13:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Проте внаслідок чергової ворожої атаки – є знеструмлені споживачі на Одещині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначається, вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього – на ранок 22 грудня є знеструмлення значної кількості абонентів в Одеській області.

Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочались. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

"Внаслідок попередніх масованих атак на енергосистему – у більшості регіонів України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення. Час застосування вимушених знеструмлень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні", – додали в Укренерго.

Як повідомлялось, у ніч на 22 грудня армія РФ атакувала об'єкти енергетики в Одеській області. Зазначається, що пошкодження на об'єктах досить значні.

війна Укрэнерго економіка енергетика атака графіки відключення світла
