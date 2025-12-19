20:59  19 грудня
Протягом вихідних в Україні буде хмарно, без істотних опадів, але з туманами
20:42  19 грудня
Суддя на Харківщині збила двох підлітків на пішохідному переході – ДБР відкрили провадження
15:54  19 грудня
На дорозі Одеса-Рені обмежили рух транспорту через російську атаку
Протягом вихідних в Україні буде хмарно, без істотних опадів, але з туманами

ілюстративне фото: з відкритих джерел
20 та 21 грудня погода майже не зміниться: хмарно, антициклон, без істотних опадів, тумани

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди Наталки Діденко.

За її словами, у суботу-неділю протягом дня буде 0…+4 градуси, на заході та півдні +3…+7, в Криму повітря прогріється до +9 градусів.

У Києві в найближчі суботу та неділю опадів не передбачається. Погода буде прохолодною, +1…+3 градуси.

"На Різдво, із 25-го грудня, в Україні розпочнеться похолодання. Як саме, звідки і на скільки градусів – в уточнених прогнозах подальших", – підсумувала Н.Діденко.

Раніше заслужена метеорологиня України, докторка фізико-математичних наук Вазіра Мартазінова, повідомляла, що зима 2025-2026 року в Україні може бути рекордно холодною та непередбачуваною.

19 грудня 2025
