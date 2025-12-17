Ігор Костюк офіційно став головним тренером "Динамо"
Керівництво київського клубу "Динамо" офіційно затвердило Ігоря Костюка на посаді головного тренера
Про це повідомив президент клубу Ігор Суркіс, передає RegioNews.
Він відзначив професіоналізм Костюка, його здатність працювати з молодими гравцями та довіру керівництва до нового наставника.
"Ігор Володимирович – талановитий тренер, який вже багато років працює у нашому клубі. Він виховав не одне покоління талановитих молодих гравців, багато з яких зараз виступають на найвищому рівні у європейських топчемпіонатах. Він добре знає динамівську молодь. Це тренер, який вміє знаходити правильний підхід до гравців", – розповів Суркіс.
Під керівництвом Костюка "біло-сині" провели чотири матчі: перемоги над "Кудрівкою" (2:1) і "Вересом" (3:0), поразки від "Полтави" (1:2) та "Фіорентіни"(1:2) у Лізі конференцій.
Останній матч перед зимовою перервою команда зіграє 18 грудня проти "Ноа" в рамках Ліги конференцій.
Нагадаємо, в кінці листопада керівництво київського "Динамо" звільнило увесь тренерський штаб команди на чолі з Олександром Шовковським. Тоді виконувачем обов'язків головного тренера було призначено Ігоря Костюка.