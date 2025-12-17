Ігор Костюк офіційно став головним тренером "Динамо"

Фото: fcdynamo.com

Про це повідомив президент клубу Ігор Суркіс, передає RegioNews.

Він відзначив професіоналізм Костюка, його здатність працювати з молодими гравцями та довіру керівництва до нового наставника.

"Ігор Володимирович – талановитий тренер, який вже багато років працює у нашому клубі. Він виховав не одне покоління талановитих молодих гравців, багато з яких зараз виступають на найвищому рівні у європейських топчемпіонатах. Він добре знає динамівську молодь. Це тренер, який вміє знаходити правильний підхід до гравців", – розповів Суркіс.

Під керівництвом Костюка "біло-сині" провели чотири матчі: перемоги над "Кудрівкою" (2:1) і "Вересом" (3:0), поразки від "Полтави" (1:2) та "Фіорентіни"(1:2) у Лізі конференцій.

Останній матч перед зимовою перервою команда зіграє 18 грудня проти "Ноа" в рамках Ліги конференцій.

Нагадаємо, в кінці листопада керівництво київського "Динамо" звільнило увесь тренерський штаб команди на чолі з Олександром Шовковським. Тоді виконувачем обов'язків головного тренера було призначено Ігоря Костюка.