Фото: ОВА

Росіяни тричі вдарили по Запоріжжю та району. Внаслідок ударів постраждали щонайменше 26 людей

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Росіяни запустили керовані авіабомби, зруйнувавши житлові будинки та пошкодивши об'єкт інфраструктури і навчальний заклад.

Внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та району отримали поранення щонайменше 26 людей. Всім надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, 17 грудня російські військові завдали три удари по Запоріжжю та Запорізькому району. В обласному центрі поцілили по двох житлових будинках. Під завалами можуть бути люди.