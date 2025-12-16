Росіяни продовжують просуватися на Донеччині
Армія РФ окупувала Серебрянку та просунулась поблизу чотирьох населених пунктів у Донецькій області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на DeepState.
Як зазначається, росіяни окупували Серебрянку, а також просунулися поблизу Дронівки, Свято-Покровського, Званівки, Пазено, у Сіверську та Переїзному.
Раніше повідомлялось, що місто Сіверськ на Донеччині практично повністю втрачене.
Нагадаємо, на днях росіяни мали успіхи на Слов'янському та Покровському напрямках. Зокрема просунулися в Мирнограді та біля Покровська.
