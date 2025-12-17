У Тернополі на пішохідному переході водій Peugeot збив пенсіонерку

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 16 грудня близько 9:15 у Тернополі на вулиці Князя Острозького

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними поліції, житель Рівненської області, керуючи автомобілем Peugeut Expert, допустив наїзд на пішохода – 76-річну тернополянку. На момент аварії жінка знаходилася на нерегульованому пішохідному переході. Її госпіталізували.

Водій попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

