У Тернополі на пішохідному переході водій Peugeot збив пенсіонерку
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 16 грудня близько 9:15 у Тернополі на вулиці Князя Острозького
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
За даними поліції, житель Рівненської області, керуючи автомобілем Peugeut Expert, допустив наїзд на пішохода – 76-річну тернополянку. На момент аварії жінка знаходилася на нерегульованому пішохідному переході. Її госпіталізували.
Водій попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.
Як повідомлялось, на Тернопільщині водій кросовера на смерть збив чоловіка. Смертельна ДТП сталась 14 грудня у Кременці.
