12 грудня 2025, 08:24

Під виглядом банкіра та продавця: прикарпатці віддали шахраям десятки тисяч гривень

12 грудня 2025, 08:24
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці Прикарпаття розпочала кримінальні провадження через шахрайські схеми, у які потрапили двоє мешканців Калущини

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

До правоохоронців звернувся 57-річний житель Верхнянської громади. Чоловік планував придбати господарську техніку та знайшов оголошення на одній із онлайн-платформ. Продавець запевнив його, що потрібно сплатити повну суму – 16 тисяч гривень, яку заявник переказав на банківський рахунок шахрая. Після переказу зв’язок із продавцем обірвався, а техніку чоловік так і не отримав.

Ще один випадок трапився з 58-річним мешканцем Калущини. Чоловік отримав телефонний дзвінок від шахрая, який видавав себе за банкіра, та, повіривши історії про підозрілі транзакції, перерахував шахраям понад 50 тисяч гривень.

За обома фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство). Проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до злочину.

Поліція нагаолошує:

  • під час онлайн-купівлі чи продажу не надсилайте передоплату та не переходьте за сумнівними посиланнями;
  • перевіряйте продавців і використовуйте безпечні способи оплати;
  • не повідомляйте дані банківської картки чи коди з SMS – справжні працівники банку не телефонують із вимогою розкрити персональну інформацію.

Нагадаємо, на Житомирщині пенсіонерка довірила картку знайомій і втратила 68 тис. гривень. Підозрювана обіцяла сплачувати кредитну заборгованість жінки. Протягом півтора року шахрайка запевняла заявницю, що переказує кошти до банку.

