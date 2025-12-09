Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали двох мешканців прикордоння, які намагалися незаконно переправити чоловіка призовного віку до Молдови

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Переправники, діючи за вказівками головного організатора схеми, перевозили "клієнта" на автомобілі якомога ближче до кордону та мали вказати йому подальший маршрут. Однак прикордонники зупинили автівку і затримали порушників.

Як виявилось, 35-річний житель Дніпропетровської області заплатив за незаконне переправлення до Молдови 8 тисяч доларів.

На чоловіка склали матеріали про адміністративне правопорушення, а щодо переправників направили повідомлення до Нацполіції за ст. 332 ККУ.

Тривають заходи з пошуку головного організатора схеми.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали 29-річного чоловіка, який намагався переплисти Тису і потрапити до Румунії. Чоловік зізнався, що скористався послугами переправника та заплатив йому 11 тисяч доларів.