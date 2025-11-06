Стало відомо, скільки українців зможуть отримати "зимову тисячу"

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Близько 10 млн українців зможуть отримати 1000 гривень зимової підтримки. Для цього передбачено 10 млрд гривень

Як повідомляє RegioNews, про це міністр соціальної політики Денис Улютін розповів в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що окрім "зимової підтримки" на 6500 гривень буде акт, який зараз розробляється, – по 1000 гривень для всіх інших категорій населення.

"Інших громадян – близько 10 млн, які зможуть скористатися допомогою в тисячу гривень, для них забюджетовано 10 млрд гривень", – уточнив міністр.

Як повідомлялось, українці не отримують виплати за програмою "Національний кешбек" вже понад два місяці через відсутність коштів у бюджеті. У Мінфіні запевняють, що рішення про виділення коштів з резервного фонду ухвалили і вже невдовзі кошти мають надійти на рахунки українців.