Стало відомо, скільки українців зможуть отримати "зимову тисячу"
Близько 10 млн українців зможуть отримати 1000 гривень зимової підтримки. Для цього передбачено 10 млрд гривень
Як повідомляє RegioNews, про це міністр соціальної політики Денис Улютін розповів в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що окрім "зимової підтримки" на 6500 гривень буде акт, який зараз розробляється, – по 1000 гривень для всіх інших категорій населення.
"Інших громадян – близько 10 млн, які зможуть скористатися допомогою в тисячу гривень, для них забюджетовано 10 млрд гривень", – уточнив міністр.
Як повідомлялось, українці не отримують виплати за програмою "Національний кешбек" вже понад два місяці через відсутність коштів у бюджеті. У Мінфіні запевняють, що рішення про виділення коштів з резервного фонду ухвалили і вже невдовзі кошти мають надійти на рахунки українців.