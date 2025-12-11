З'явилася нова версія мирного плану Трампа: що пропонують Україні

Фото: AP nuotr

Остання версія мирного плану команди Дональда Трампа, яку передали Україні для ознайомлення, складається з чотирьох частин і передбачає масштабні політичні, територіальні та безпекові зміни

Про це пише "Дзеркало тижня", передає RegioNews.

За інформацією видання, пакет нібито містить:

20-пунктову багатосторонню угоду України, Росії, США та Європи;

рамкові гарантії безпеки для України;

зобов’язання США щодо політики НАТО;

окрему американо-російську угоду.

Територіальні умови

Документи передбачають закріплення контролю РФ над Кримом, а також Луганською та Донецькою областями, із можливістю зміни статусу винятково дипломатичним шляхом.

У Донецькій області пропонується створити демілітаризовану буферну зону на територіях, які нині контролюють ЗСУ (близько 30% регіону). Українські війська мають вийти з області, а керування зоною, за відсутності інших положень, фактично здійснюватимуть росіяни.

Щодо Херсонської та Запорізької областей – план пропонує закріпити чинну лінію фронту. РФ, згідно з документом, повинна вивести війська з Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей.

Запорізька АЕС і питання НАТО

Запорізьку АЕС нібито пропонується перезапустити під управлінням американського оператора, при цьому 50% виробленої електроенергії відходитиме Україні, а 50% – Росії.

План виключає вимогу до України юридично закріпити невступ до НАТО, однак вводить зобов'язання Альянсу не розширюватися та не запрошувати Україну. Фактично це означає збереження блокування членства України.

США також пропонують обмежити чисельність ЗСУ у мирний час до 800 тис. військових.

Безпекові гарантії

Запропоновані гарантії подібні до 5-ї статті НАТО, але без прямого обов’язку США вступати у війну у разі нового нападу РФ. Реакція передбачена лише після "значного, навмисного і тривалого" нападу, а гарантії не поширюються на дії України на території Росії.

Передбачається створення моніторингової комісії та укладення 10-річної угоди про безпеку.

Політичні та економічні положення

США нібито погоджуються підтримати вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року.

Пропонується провести вибори в Україні "якнайшвидше" після підписання угоди.

У плані міститься пропозиція створити американо-європейський інвестиційний фонд обсягом 200 млрд доларів.

Частину заморожених російських активів пропонується розморозити й спрямувати на відновлення України.

Окремий американо-російський документ передбачає використання 100 млрд доларів російських активів під управлінням США для спільних проєктів із РФ.

Також у двосторонній угоді США-РФ нібито містяться зобов’язання Вашингтона не підтримувати вступ України в НАТО та виступати проти розміщення іноземних військ в Україні, а також положення щодо "реінтеграції" Росії у глобальні політичні та економічні структури за умови виконання домовленостей.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито погодилася на мирний план, тоді як президент України Володимир Зеленський його ще не прочитав.

Раніше повідомлялося, що український президент заявив про можливе припинення війни.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії