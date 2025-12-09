19:04  09 грудня
В Одесі посеред вулиці застрелили людину
16:59  09 грудня
У Києві понад 2 млн споживачів залишаються без електропостачання
15:38  09 грудня
У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії
UA | RU
UA | RU
09 грудня 2025, 19:00

У Києві псевдолікар ошукав пенсіонера на понад 15 000 доларів

09 грудня 2025, 19:00
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Пенсіонер став жертвою шахраїв і втратив усі свої заощадження, намагаючись "врятувати" сина

Про це повідомляє Департамент карного розшуку, передає RegioNews.

У Києві поліція розслідує випадок шахрайства, у якому 79-річний пенсіонер втратив понад 15 тисяч доларів. Чоловік звернувся до правоохоронців після того, як зрозумів, що став жертвою афери. За його словами, він отримав телефонний дзвінок від невідомого, який представився головним лікарем однієї зі столичних клінік. Співрозмовник повідомив, що син пенсіонера нібито потрапив у дорожню аварію і потребує термінової операції вартістю 18 тисяч доларів.

Пенсіонер став жертвою афери

Дідусь погодився допомогти та передав усі наявні заощадження – 15 300 доларів – посильному, який нібито мав передати кошти до лікарні. Після його відходу з’ясувалося, що інформація про аварію та операцію була вигаданою. Пенсіонер зрозумів, що став жертвою класичної шахрайської схеми, яка досі залишається ефективною проти довірливих громадян.

Оперативники карного розшуку Києва оперативно знайшли та затримали "помічника" псевдолікаря на одній із станцій метро. Ним виявився 21-річний мешканець Житомирської області. Молодику вже повідомлено про підозру, і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці продовжують слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до шахрайства.

Раніше повідомлялося, на Сумщині поліція викрила організовану шахрайську мережу, яка під виглядом банківської служби безпеки ошукала трьох українців майже на мільйон гривень – серед жертв виявилася вдова загиблого військовослужбовця.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шахрайство Київ Лікар гроші схема обман
У Києві понад 2 млн споживачів залишаються без електропостачання
09 грудня 2025, 16:59
ДТП у Києві: п'ятеро постраждалих на Броварському проспекті, рух перекрито
09 грудня 2025, 08:57
Знайшли непритомною: у Києві затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 16-річної дівчини
09 грудня 2025, 08:50
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
У Сумах поліція розшукала чоловіка, який влаштував стрілянину по чотирьом підлітках
09 грудня 2025, 20:29
В Україні трагічно загинув британський військовий
09 грудня 2025, 20:19
У Києві провели в останню путь ADAM: похорон зібрав родину, друзів та відомих артистів
09 грудня 2025, 20:12
Нардепці Скороход обрали запобіжний захід
09 грудня 2025, 20:05
Замість того, щоб будувати укриття, друзі Зеленського все розкрадали
09 грудня 2025, 19:57
Харківщина попрощалася з 34-річним поліцейським Анатолієм Петіком, який загинув на фронті
09 грудня 2025, 19:46
В Україні різко змінились ціни на помідори: скільки тепер коштує кілограм
09 грудня 2025, 19:45
В Україні хочуть звільнити міністра освіти і науки
09 грудня 2025, 19:43
Як вимикатимуть світло в Україні 10 грудня
09 грудня 2025, 19:35
На Київщині виявили уламки ракети Х-101 з бойовою частиною
09 грудня 2025, 19:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Остап Дроздов
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »