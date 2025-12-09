Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Департамент карного розшуку, передає RegioNews.

У Києві поліція розслідує випадок шахрайства, у якому 79-річний пенсіонер втратив понад 15 тисяч доларів. Чоловік звернувся до правоохоронців після того, як зрозумів, що став жертвою афери. За його словами, він отримав телефонний дзвінок від невідомого, який представився головним лікарем однієї зі столичних клінік. Співрозмовник повідомив, що син пенсіонера нібито потрапив у дорожню аварію і потребує термінової операції вартістю 18 тисяч доларів.

Пенсіонер став жертвою афери

Дідусь погодився допомогти та передав усі наявні заощадження – 15 300 доларів – посильному, який нібито мав передати кошти до лікарні. Після його відходу з’ясувалося, що інформація про аварію та операцію була вигаданою. Пенсіонер зрозумів, що став жертвою класичної шахрайської схеми, яка досі залишається ефективною проти довірливих громадян.

Оперативники карного розшуку Києва оперативно знайшли та затримали "помічника" псевдолікаря на одній із станцій метро. Ним виявився 21-річний мешканець Житомирської області. Молодику вже повідомлено про підозру, і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці продовжують слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до шахрайства.

Раніше повідомлялося, на Сумщині поліція викрила організовану шахрайську мережу, яка під виглядом банківської служби безпеки ошукала трьох українців майже на мільйон гривень – серед жертв виявилася вдова загиблого військовослужбовця.