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Україна експортувала на 0,5% м'яса більше, аніж минулого року. Йдеться по понад 500 мільйонів доларів

Про це повідомляє АгроБізнес, передає RegioNews.

Протягом першого півріччя 2025 року Україна експортувала 226,8 тисяч тонн м'яча та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з цим же періодом минулого року.

Експорт за січень-червень цьогоріч склав 537 мільйонів доларів. Це на 15,9% більше, аніж минулого року. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).

Нагадаємо, в Україні зменшився врожай пшениці. Експерти припускають, що внаслідок цього у цьогорічному вимірі хліб в Україні може подорожчати на 25%.