Тепло і без дощів: прогноз погоди на 5 грудня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У п’ятницю, 5 грудня, найтепліше традиційно буде на Закарпатті та в Криму. Найхолодніше – на Сході, уночі там можливий мороз

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укргідрометцентр.

Як зазначається, в Україні погода не зазнає особливих змін, теплу погоду без опадів і далі зумовлюватиме поле високого тиску та тепла повітряна маса.

"Вітер південно-східний, східний, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с, але зверніть увагу, що у більшості західних та Вінницькій областях місцями пориви вітру15-20 м/с", – йдеться у повідомленні.

Щодо температури, вночі 1-6° тепла, на сході країни та в Карпатах від 2° тепла до 3° морозу; вдень 3-8° тепла, на крайньому заході країни, півдні Одещини та в Криму дещо тепліше 7-12°.

Як повідомлялось, територія України перебуває і поки що перебуватиме під впливом масштабного антициклону, який розташувався на сході.