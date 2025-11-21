14:02  22 листопада
21 листопада 2025, 17:30

Наближчими днями проблема з відключеннями світла в Україні не зникне - ЗМІ

21 листопада 2025, 17:30
Фото з відкритих джерел
У п'ятницю, 21 листопада, в Україні продовжились графіки обмежень електроенергії. Журналісти розповіли, чи можна чекати на покращення ситуації найближчі дні

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

Журналісти з посиланням на джерела в енергетичному секторі розповіли, що найближчими днями в Україні ситуація зі світлом не покращиться. Причиною називають нестачу генерації та дестабілізацію енергомереж через удари російських окупантів. Зокрема, внаслідок цього декілька блоків атомних станцій вимушено скинули потужність.

Нагадаємо, раніше в Укренерго говорили про те, що взимку може статися так, що графіки відключень світла будуть ще довшими. Проте зауважили, що готуватися завжди треба до гіршого сценарію, однак зараз фахівці роблять все, щоб мінімізувати або скасувати обмеження.

21 листопада 2025
