14:02  22 листопада
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
10:47  22 листопада
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
07:56  22 листопада
У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару
21 листопада 2025, 19:25

Скорочення відключень електроенергії очікується найближчими днями, – Свириденко

21 листопада 2025, 19:25
Фото: Телеграм/Юлія Свириденко
Влада України працює над тим, щоб у найближчі дні скоротити відключення електроенергії для громад та критичної інфраструктури

Про це пише прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Прем’єрка України Юлія Свириденко повідомила про очікуване скорочення відключень електропостачання у найближчі дні. Вона зазначила, що поставила відповідні завдання для урядових структур та регіональних керівників.

Прем’єрка Юлія Свириденко провела нараду щодо енергопостачання

За її словами, у нараді взяли участь віце-прем’єр Олексій Кулеба, виконуючий обов’язки міністра енергетики Артем Некрасов, заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита та голова "Укренерго" Віталій Зайченко. Разом із головами обласних військових адміністрацій вони обговорили стабілізацію енергопостачання для громад, які постраждали від російських обстрілів.

Під час зустрічі заслухали доповіді щодо забезпечення світлом та теплом мешканців і критичної інфраструктури на місцях. Крім того, учасники наради розглядали можливі шляхи скорочення тривалості відключень електроенергії, щоб мінімізувати незручності для людей.

Прем’єрка наголосила, що відповідні завдання вже надані міністерствам, енергокомпаніям та керівникам обласних адміністрацій. За її прогнозами, це дозволить зменшити обмеження електропостачання у найближчі дні та покращити стабільність роботи енергосистеми.

Раніше повідомлялося, найближчими днями проблема з відключеннями світла в Україні не зникне – журналісти з посиланням на джерела в енергосекторі попередили про тривалу кризу через нестачу генерації та руйнування мереж.

21 листопада 2025
