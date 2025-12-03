Атака на Україну: сили ППО вночі знешкодили 83 зі 111 дронів
У ніч на 3 грудня ворог атакував Україну 111-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, понад 60 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 83 ворожі безпілотники, які атакували північ, південь і схід України.
Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.
Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Одеській областях. На жаль, є жертви серед цивільного населення.
Нагадаємо, в ніч на 3 грудня війська РФ атакували безпілотниками Павлоградський, Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. У місті Тернівка загинули дві людини, ще три – поранені.