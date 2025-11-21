Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У суботу та неділю циклон і атмосферні фронти зумовлять складну погоду у західних областях України. Там очікується мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу та ожеледиця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, на півночі України переважатиме дощ.

У центральних областях – дощ місцями.

На півдні та на сході без опадів.

Температура повітря очікується вкрай контрастною. У західних областях буде +1…+4 градуси, місцями невеликі "мінус". На півночі завтра +5…+7 градусів, у неділю +3…+6 градусів. У центральних областях на Вінниччині в суботу +6…+8, в неділю +2…+5 градусів, на решті території центральної частини дуже тепло, +11…+16 градусів.

На сході України 22-23 листопада очікується +13…+17 градусів. А в південній частині до +20 градусів.

Як повідомлялось, у п’ятницю, 21 листопада, в Україні очікується потепління. У більшості областей України температура повітря підвищиться до +9…+14 градусів.