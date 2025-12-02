11:29  02 грудня
02 грудня 2025, 08:53

Росіяни запустили по Україні 62 дрони: ППО знешкодила 39 БпЛА

02 грудня 2025, 08:53
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 2 грудня ворог атакував Україну 62-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, понад 35 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 39 ворожих безпілотників, які атакували північ, південь і схід України.

Зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 8 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Атака на Україну 2 грудня 2025 року
Нагадаємо, вночі 2 грудня російська армія завдала чергового масованого удару "шахедами" по півдню Одещини. Ціллю знову були об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

