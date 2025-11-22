Помер відомий український співак та музикант

фото: Maria Panchyshyn

Як передає RegioNews, про це повідомила журналістка Марія Панчишин.

Причини смерті артиста не називаються, але відомо що за півтора року він переніс дві операції і клінічну смерть (у 2024-му у нього зупинилося на сцені, просто під час виступу).

Близьке оточення Турка переконане, що це результат отруєння музиканта.

Лесику було 58 років.

Як повідомлялось, фронтмен гурту ADAM має серйозні проблеми зі здоров'ям. Через важку хворобу музикант впав у кому. Наразі його родина збирає кошти на лікування.